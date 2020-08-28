Президент ФРГ раскритиковал митингующих, забравшихся на ступени Рейхстага

https://static.news.ru/photo/a5431a3e-eab0-11ea-942d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/kessemak2

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер жёстко раскритиковал радикально настроенных протестующих, которые вечером 29 августа 2020 года после митинга забрались на ступени здания Рейхстага. По его словам, действия граждан являются «ударом в сердце» демократии Германии.

Политик отметил, что жители республики имеют право мирно собираться, но попросил соотечественников не идти на поводу у «врагов демократии и у политических подстрекателей», пытающихся использовать протесты в корыстных целях. Президент страны подчеркнул, что силовики, оказавшиеся в непростой ситуации, действовали в высшей степени рассудительно, пишет портал DPA. В историческом здании Рейхстага проводит заседания парламент ФРГ.

Акция протеста против мер по борьбе с коронавирусом прошла в Берлине накануне. Некоторые из митингующих держали в руках российские флаги, а в какой-то момент толпа стала хором скандировать «Путин!». На вопрос «почему?» митингующие ответили, что Путин «может надавить» на Трампа. Пользователи соцсетей обсуждают поведение митингующих в Берлине, которые скандировали лозунг «Путин!». Россиян и удивило, и рассмешило такое поведение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали несколько десятков человек в ходе акции протеста против ограничений, вызванных коронавирусом. На улице Унтер ден Линден, где находится российское посольство, произошли столкновения с полицией.