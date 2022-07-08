Президент Финляндии разрешил оградиться от России забором Президент Финляндии Ниинистё поддержал поправки о дополнительных заграждениях на границе с Россией

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил поправки к закону о погранохране, которые позволяют установить дополнительные заграждения на границе с Россией, говорится на сайте министерства внутренних дел республики. Отмечается, что изменения в законе повысят готовность Хельсинки к «дестабилизирующим» ситуациям. Обновленный закон вступит в силу 15 июля.

Президент подписал закон 8 июля, он вступит в силу 15 июля 2022 года. Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны, — говорится в сообщении.

В текущем отчете правительства об изменении обстановки в сфере безопасности говорится, что Финляндия должна быть готова «стать мишенью исключительных, широкомасштабных и многогранных средств гибридного влияния в краткосрочной и долгосрочной перспективе». В связи с этим с 15 июля в стране вступит в силу поправки в еще один закон — о готовности. Таким образом, власти смогут реагировать на «угрозы гибридного характера», такие как использование миграции в целях политического давления.

В связи с этим, отметили в МВД Финляндии, прием заявлений о предоставлении политического убежища будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.