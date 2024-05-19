«Преступник»: украинский депутат в открытую высказалась о командовании ВСУ «Страна»: депутат Безуглая назвала преступником украинского генерала Содоля

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинский депутат Марьяна Безуглая назвала командующего Объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля преступником и заявила, что главком Александр Сырский позволил ему поставить на важные посты своих приближенных, сообщает издание «Страна». По ее мнению, критерием отбора начальников стала их принадлежность к генеральской фракции, а не их профессиональные навыки.

Новый руководитель фронтом генерал Содоль — преступник. Сырский позволил ему поставить «своих», — сказала она.

Также Безуглая заявила, что генерал Юрий Галушкин, ранее отвечавший за Харьковское направление, провалил оборону региона. Она напомнила, что никто из высокопоставленных военных не понес наказание за провалы ВСУ. В завершение депутат подчеркнула, что генеральские фракции продолжают разрушать будущее Украины, а Сырский является частью этого процесса.

Ранее политолог Константин Бондаренко выразил уверенность, что в Киеве, включая главкома ВСУ, не верили в наступление России в Харьковской области, поэтому украинские войска оказались не готовы к нему. По его мнению, после успехов российской армии в офисе президента Украины началась паника.