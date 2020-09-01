Премьер Польши обвинил СССР и Германию в начале Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/06d84c8e-ec22-11ea-8164-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS /Global Look Press

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на гитлеровской Германии, так и на Советском Союзе под руководством Иосифа Сталина.

Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что её развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные, — приводит ТАСС слова председателя польского правительства, выступающего с речью в городе Велюнь, приуроченной к 81-й годовщине фашистской интервенции.

Премьер Польши заявил, что мирный город Велюнь, находящийся в 21 км от границы с Германией, одним из первых принял на себя удар немецкого вторжения. Многие польские историки называют бомбардировки города актом террора против гражданского населения.

Ранее Моравецкий неоднократно заявлял, что власти Советского Союза виновны в начала Второй мировой войны не меньше фашистской Германии и называл пакт Молотова — Риббентропа между Москвой и Берлином соглашением о разделе Европы.

Как ранее писал NEWS.ru, в июне президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-летию окончания Второй мировой войны, где в том числе поднял вопрос об ответственности властей Польши за вторжение гитлеровских войск. Тогда, по словам Путина, Польша помешала созданию англо-франко-советского союза, который мог бы предотвратить интервенцию Германии в 1939 году.

Статья российского президента была опубликована 18 июня в американском издании The National Interest.