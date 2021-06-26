Премьер Люксембурга заразился коронавирусом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом. Его тест оказался положительным, сообщает местное издание Essentiel.

Беттель проведёт 10 дней на самоизоляции. Он планирует всё это время продолжать работать. Болезнь протекает в лёгкой форме. Глава правительства ощущает головную боль. У него несильно поднялась температура.

В начале мая премьер-министру ввели первую дозу AstraZeneca. Вторую дозу вакцины должны были ввести на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич заразился коронавирусом прямо накануне матча с Испанией. За сутки до игры в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 нападающий получил положительный результат теста, говорится на сайте Хорватского футбольного союза.

Сейчас футболиста изолировали от команды. Другие игроки и персонал национальной команды сдали тесты на COVID-19, они отрицательные.