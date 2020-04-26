Премьер Италии объявил об ослаблении карантина

https://static.news.ru/photo/d93fd1c2-87f2-11ea-816a-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Италии ослабляет введённые из-за коронавируса ограничительные меры, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Ограничения будут частично сняты с 4 мая.

В стране сохранится запрет на передвижение без веских причин, однако людям разрешат воссоединяться с семьёй, передаёт ТАСС. Кроме того, власти откроют сады и парки, но там нельзя будет собираться большими группами.

Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности, — подчеркнул политик.

Также власти откроют производство и стройплощадки, а спортсменам разрешат индивидуальные тренировки.