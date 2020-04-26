Премьер Италии объявил об ослаблении карантина

Правительство Италии ослабляет введённые из-за коронавируса ограничительные меры, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Ограничения будут частично сняты с 4 мая.
В стране сохранится запрет на передвижение без веских причин, однако людям разрешат воссоединяться с семьёй,
Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности, — подчеркнул политик.
Также власти откроют производство и стройплощадки, а спортсменам разрешат индивидуальные тренировки.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии анонсировали поэтапное восстановление туристической отрасли. Уже с мая начнётся продажа путёвок, причём отдыхающим
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