Европа

Премьер Италии объявил об ослаблении карантина

22:15, 26 апреля 2020
Джузеппе Конте Джузеппе Конте Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Италии ослабляет введённые из-за коронавируса ограничительные меры, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Ограничения будут частично сняты с 4 мая.

В стране сохранится запрет на передвижение без веских причин, однако людям разрешат воссоединяться с семьёй, передаёт ТАСС. Кроме того, власти откроют сады и парки, но там нельзя будет собираться большими группами.

Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности, — подчеркнул политик.

Также власти откроют производство и стройплощадки, а спортсменам разрешат индивидуальные тренировки.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии анонсировали поэтапное восстановление туристической отрасли. Уже с мая начнётся продажа путёвок, причём отдыхающим возместят часть затрат на перелёт и проживание. Однако это будет лишь внутренний туризм. Для граждан других государств Италия останется закрытой до конца года.

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