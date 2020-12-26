Премьер Греции привился от коронавируса в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/8aa111ce-4846-11eb-abfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис привился от коронавируса в прямом эфире. Его примеру последовал главный эпидемиолог страны Сотирас Циодрас.

Сегодня мы улыбаемся за нашими масками. На нашей родине начинается вакцинация греческого населения от COVID-19, — сказал Мицотакис в эфире телеканала ERT.

Политик также отметил, что для науки и всей Европы это важный день, так как в странах Европейского союза началась вакцинация от COVID-19, и это, по словам греческого премьера, послание европейской солидарности. Мицотакис также поделился, что прививка является безболезненной, и призвал греков делать прививки.

Вакцина — это единственный путь справиться с пандемией, — заключил Мицотакис.

Вакцинация в Греции началась в воскресенье. Первыми привились медсестра и пациент отделения для престарелых. Ранее также прививку сделала президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Как сообщал NEWS.ru, в ФРГ также началась массовая вакцинация от COVID-19. первую вакцину получила 101-летняя Квойцалла из земли Саксония-Анхальт. Но это было сделано в порядке исключения. Однако и в первый день вакцинации граждане старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и их обслуживающий персонал стали первой приоритетной группой в Германии.