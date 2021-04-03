Премьер Болгарии назвал проходящие выборы самыми дорогими в истории страны

https://static.news.ru/photo/6a04e3be-952b-11eb-a321-96000091f725_660.jpg Бойко Борисов Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что на организацию проходящих сейчас парламентских выборов была потрачена рекордная сумма за всю историю страны — €75 млн. Это произошло, по его словам, в том числе, из-за необходимости вакцинировать от коронавируса всех задействованных в организации голосования.

Эти выборы оказались самыми дорогими, около 50 млн левов (около €25 млн) ушли на вакцины, 50 млн левов ушли на машинное голосование. Были приобретены более 9 тыс. специализированных машин для голосования, которые развезли по всей стране, чтобы выборы были честными и прозрачными. Эти выборы стоили дорого, по моим подсчётам, они обошлись в более 150 млн левов (около €75 млн), — цитирует ТАСС Борисова.

Как писал NEWS.ru, на территории Болгарии в воскресенье, 4 апреля, проходят парламентские выборы. Участие в них принимают 22 партии и восемь коалиций. Кроме того, до избирательного процесса были допущены независимые кандидаты. В общей сложности претендентами на места в парламенте являются 6985 кандидатов. В Болгарии открыли почти 12 тысяч избирательных участков. Ещё 465 мест, где граждане страны могут проголосовать, есть за границей.

На фоне пандемии коронавируса многие жители Болгарии вынуждены оставаться дома. Они могут принять участие в выборах при помощи мобильных ящиков для голосования. Их доставят по заявленным адресам в специальной экипировке. Кроме того, ящики установлены в медицинских учреждениях.

Парламент Болгарии является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. Партия проходит в парламент, если за неё проголосовали более 4% избирателей.