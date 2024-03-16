Представителя командования Воздушных сил Украины Игната уволили Спикера ВВС ВСУ Юрия Игната уволили в связи с новым назначением

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уволен с поста в связи с переходом на другое направление, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram-канале. Он поблагодарил Игната за продуктивную работу.

Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать на другом направлении не менее успешно, — написал Олещук.

Игнат занимал свою должность с 2018 года. Куда его переводят, не уточняется.

В начале марта Игнат сообщал, что пилоты Вооруженных сил Украины, обучающиеся управлению американскими истребителями F-16, начали отрабатывать удары по целям. По его словам, украинские инженеры продолжают тренироваться в обслуживании этой модели самолета.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал причины увольнения Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. По его словам, Владимир Зеленский принял такое решение из-за необходимости пересмотра тактики ведения боевых действий и недопущения стагнации на линии фронта. Подоляк также добавил, что после смены руководящего состава ВСУ планируется найти новые решения, которые «позволят удержать и развивать инициативу».