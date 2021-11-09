Передвижение мигрантов на границе Белоруссии и Польши попало на видео

Порядка двухсот мигрантов из Ирана, Ирака и Сирии направились вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска «Брузги». Им предстоит пройти несколько километров. Видео передвижения колонны беженцев опубликовал РЕН ТВ.

По информации телеканала, беженцы передвигаются по лесу. Они идут целыми семьями, среди них есть грудные дети. У мигрантов ощущается нехватка пищи и воды.

Накануне польские власти объявили о закрытии КПП «Кузница». Пограничная стража Польши посоветовала путешественникам направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Ранее сообщалось, что мигранты попытались прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не дойдя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что в охране границы задействованы несколько тысяч сотрудников спецслужб. Он добавил, что участки границы будут усилены в местах, где потенциально могут быть совершены нападения.

Польские власти обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.