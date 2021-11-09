Передвижение мигрантов на границе Белоруссии и Польши попало на видео

Порядка двухсот мигрантов из Ирана, Ирака и Сирии направились вдоль белорусско-польской границы к пункту пропуска «Брузги». Им предстоит пройти несколько километров. Видео передвижения колонны беженцев опубликовал РЕН ТВ.
По информации телеканала, беженцы
Накануне польские власти объявили о закрытии КПП «Кузница». Пограничная стража Польши посоветовала путешественникам направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.
Ранее сообщалось, что мигранты попытались прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не дойдя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес.
Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что в охране границы задействованы несколько тысяч сотрудников спецслужб. Он добавил, что участки границы будут усилены в местах, где потенциально могут быть совершены нападения.
Польские власти обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.