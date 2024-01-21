Появилось видео падения астероида в Германии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь с 20 на 21 января жители Восточной Германии могли увидеть падающий астероид. Видео небесного тела опубликовал Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Как уточнил телеведущий, астероид зафиксировала камера наблюдения в Лейпциге.

Telegram-канал «Пул № 3» пишет со ссылкой на очевидца, что астероид был около метра в диаметре и не представлял опасности для людей. Его остатки могло разбросать по местности в виде маленьких метеоритов.

Удар небольшого астероида выглядел как огненный шар, сгорающий в атмосфере Земли, — сказал один из очевидцев.

В середине декабря жители России могли увидеть звездопад-гигант Геминиды. В госкорпорации «Роскосмос» пояснили, что этот метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. При этом планета Земля на своей орбите как бы догоняет поток, поэтому скорость звездопада не очень высока — примерно 35 км/с.

Ранее неизвестный космический объект пролетел над восточными и северо-восточными регионами Японии. Происхождение яркого «огненного шара» остается неизвестным, однако предполагается, что над страной пролетел метеорит. Пользователи соцсетей отмечали, что они слышали взрыв после пролета объекта. Куратор краеведческого музея города Хирацука Дайти Фудзии позднее опубликовал видеозапись, на которой виден пролет «огненного шара».