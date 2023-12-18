Появились кадры снайперской работы «призраков» ВДВ под Артемовском Снайперы ВДВ атаковали украинских бойцов на Артемовском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал видео боевой работы снайперов Воздушно-десантных войск России на Артемовском направлении. На кадрах видно, как «призраки» ВДВ, как их называют в публикации, точным выстрелом ликвидируют противника в лесополосе.

Накануне тот же Telegram-канал опубликовал кадры уничтожения российскими операторами дронов британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS-90, принадлежащей Вооруженным силам Украины. Видео было снято на Херсонском направлении. На нем видно, как после попадания БПЛА в САУ на огневой позиции противника возник пожар, который спровоцировал детонацию боекомплекта. Экипаж машины к этому моменту успел сбежать.

В понедельник, 18 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал эксклюзивное видео уничтожения штурмовой группой спецназа «Ахмат» ВС РФ опорного пункта ВСУ на Кременском направлении. Обнаружить противника удалось с дрона. На кадрах видно, как украинские военнослужащие пытаются сбить БПЛА-разведчик выстрелами из автоматов. Вслед за этим на позиции приходят российские бойцы, которые штурмом захватывают опорник.

По мнению политолога Александра Казакова, наступательные действия, которые предпринимают российские военные на линии фронта от Каховского водохранилища до Купянска, сковывают и изматывают ВСУ, лишая их возможности перехватить инициативу и подтянуть резервы. По его словам, тактика передислокации сил позволяет дезорганизовать противника.