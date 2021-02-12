Поставки электроэнергии из РФ на Украину вырастут до 1200 МВт

https://static.news.ru/photo/9f151f48-6dde-11eb-957e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощность поставок российской электроэнергии на Украину 13 февраля вырастет до 1200 МВт, продолжительность импорта увеличится до 16 часов (против 6 часов в минувшую пятницу).

Согласно данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), украинские власти подали заявку на непрерывный импорт с 06:00 до 22:00. Пиковые поставки до 1200 МВт ожидаются в интервале с 16:00 до 17:00, в остальное время они будут находиться в пределах от 112 МВт до 1150 МВт.

Кроме того, Киев увеличил импорт электроэнергии из Белоруссии в диапазоне 345–820 МВт. Он будет происходить в течение 23 часов.

Как писал NEWS.ru, Украина 12 февраля увеличила импорт российской электроэнергии до 1140 МВт, что стало максимальным объёмом поставок с момента их восстановления в феврале.

1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВт.

Ранее национальная комиссия, регулирующая на государственном уровне сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства по аннулированию аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.