Поставки электроэнергии из РФ на Украину вырастут до 1200 МВт

Мощность поставок российской электроэнергии на Украину 13 февраля вырастет до 1200 МВт, продолжительность импорта увеличится до 16 часов (против 6 часов в минувшую пятницу).
Согласно
Кроме того, Киев увеличил импорт электроэнергии из Белоруссии в диапазоне 345–820 МВт. Он будет происходить в течение 23 часов.
Как писал NEWS.ru, Украина 12 февраля увеличила импорт российской электроэнергии до 1140 МВт, что стало максимальным объёмом поставок с момента их восстановления в феврале.
1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВт.
Ранее национальная комиссия, регулирующая на государственном уровне сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства по аннулированию аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.