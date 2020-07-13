Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

https://static.news.ru/photo/a2e6ff90-c4f8-11ea-83e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Венгерское посольство в Москве удалило со своей страницы в Facebook публикацию, в которой говорилось, что с 15 июня на территорию Венгрии будет разрешён въезд гражданам России.

Ранее Будапешт принял решение разделить все страны, на территории которых продолжает распространяться коронавирус, на два типа в зависимости от уровня инфекционной угрозы. На Facebook-странице венгерской дипмиссии в Москве появилось сообщение, что Россия вошла в число «жёлтых» стран. Гражданам этих государств с 15 июля разрешалось въезжать в Венгрию при условии соблюдения санитарных мер.

Сообщение с упоминанием России было удалено. Позже в соцсети появилась новая публикация.

Правительство Венгрии с 15 июля 2020 года изменяет правила въезда на территорию Венгрии, которые касаются только санитарных условий въезда<...> Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными! — сообщили дипломаты.

Посольство пообещало 13 июля представить подробности новых санитарных условий въезда.

Как передавал NEWS.ru, согласно первоначальному заявлению венгерских дипломатов, россияне должны будут пройти медобследование по прибытии в Венгрию. Лиц, у которых не обнаружат COVID-19, обяжут пройти двухнедельный карантин. В случае если путешественник представит справки о двух отрицательных тестах на коронавирус, сданных не ранее чем за пять дней до поездки, карантина можно будет избежать. Документы должны быть на английском или венгерском языках.

В Венгрии за всё время пандемии выявлено 4247 случаев COVID-19 при 595 летальных исходах.