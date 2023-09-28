Посольство РФ потребовало найти виновных в осквернении памятника в Швеции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство России в Швеции потребовало от властей королевства найти и наказать виновных в осквернении памятного камня в районе Карлсвик муниципалитета Лулео, установленного в честь советских военнослужащих на месте пересылочного лагеря, говорится в Telegram-канале дипломатического представительства. Как отмечается, в связи с актом вандализма в МИД Швеции направлена соответствующая нота.

Потребовали восстановить первоначальный облик памятника, провести расследование данного вопиющего инцидента, найти и наказать виновных и обеспечить безопасность российских и советских воинских захоронений на территории Швеции, — говорится в сообщении.

Как отмечается, памятный камень был установлен в 2015 году посольством совместно с муниципальными властями на месте пересылочного лагеря, через который бывшие советские военнопленные возвращались из Норвегии в СССР. По данным диппредставительства акт вандализма совершили сторонники Украины.

Памятный камень советским военнослужащим <...> был бесстыдно осквернен сторонниками нацистского киевского режима. Глубоко опечалены, что бандеровцы в Швеции могут спокойно вести себя так же, как под крылом шайки Зеленского, — отмечается в заявлении.

Ранее в Болгарии осквернили памятникСоветской армии. На опубликованных в Сети кадрах видно, что отколота часть большой надписи со словами благодарности в адрес Советской армии от болгарского народа. Также на постаменте большими красными буквами написали «демонтаж». Российское посольство отправило в МИД страны ноту.