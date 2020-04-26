Российский посол в Сараево призвал не искажать историческую правду

https://static.news.ru/photo/968857ac-87cd-11ea-aa61-fa163e074e61_660.jpg Пётр Иванцов Фото: bih.mid.ru

Посол России в Боснии и Герцеговине Пётр Иванцов принял участие в церемонии памяти жертв концлагеря Ясеновац в мемориальном комплексе в Доня-Градине. Мероприятие было приурочено к 75 годовщине его освобождения.

Ясеновац был создан хорватскими фашистами в августе 1941 года. Он располагался в 60 километрах от Загреба на территории Независимого хорватского государства, которое сотрудничало с нацистской Германией. Пленники концлагеря были освобождены в апреле 1945 югославскими партизанами.

Свято чтим память всех невинно убиенных и погибших в борьбе против фашизма. Освобождение лагеря Ясеновац — великая веха в антифашистской народно-освободительной борьбе, принижать значение которой — значит отрицать историческую правду, — цитирует Иванцова ТАСС.

Ясеновац называли балканским Освенцимом. Там погибли около 700 тысяч человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники нацистского режима. К концу войны ежедневная «норма смерти» в концлагере составляла 500-600 человек. Нередко изувеченных людей сжигали заживо.

Ранее, как писал NEWS.ru, финское издание Ilta-Sanomat опубликовало материал, оправдывающий создание концлагерей в Карелии в годы войны. Автор статьи утверждает, что финны всё-таки «порядком отличались» от немцев.