После начала спецоперации на Украине власти Португалии прекратили выдачу россиянам «золотых виз», сообщает издание Publico. За последние 10 лет их получили более 430 граждан РФ.
По сведениям газеты, в период с конца февраля по август служба по делам иностранцев и границ Португалии получила от россиян 10 заявок на выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции. Все запросы были отклонены.
За последнее десятилетие Лиссабон выдал «золотые визы» более 430 гражданам России. Общий объем инвестиций по ним в экономику Португалии превысил €277 млн.
9 сентября страны ЕС Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведет к увеличению более чем вдвое сбора за подачу заявления на визу (с €35 до €80), необходимости представления дополнительных документальных подтверждений, увеличению времени обработки виз и ужесточению правил выдачи многократных виз.
В МИД России заявили, что Москва не намерена уподобляться Брюсселю в проведении неразумной политики «сжигания мостов» между людьми. В то же время отметили, что РФ оставляет за собой право на ответные меры.