Португалия перестала выдавать россиянам «золотые визы»

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

После начала спецоперации на Украине власти Португалии прекратили выдачу россиянам «золотых виз», сообщает издание Publico. За последние 10 лет их получили более 430 граждан РФ.

По сведениям газеты, в период с конца февраля по август служба по делам иностранцев и границ Португалии получила от россиян 10 заявок на выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции. Все запросы были отклонены.

За последнее десятилетие Лиссабон выдал «золотые визы» более 430 гражданам России. Общий объем инвестиций по ним в экономику Португалии превысил €277 млн.

9 сентября страны ЕС Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведет к увеличению более чем вдвое сбора за подачу заявления на визу (с €35 до €80), необходимости представления дополнительных документальных подтверждений, увеличению времени обработки виз и ужесточению правил выдачи многократных виз.

В МИД России заявили, что Москва не намерена уподобляться Брюсселю в проведении неразумной политики «сжигания мостов» между людьми. В то же время отметили, что РФ оставляет за собой право на ответные меры.