Портрет Зеленского разозлил посетителей концерта Рода Стюарта в Лейпциге Рода Стюарта освистали в Лейпциге за портрет Зеленского на концерте

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Род Стюарт

Концерт британского певца Рода Стюарта в германском Лейпциге пошел не по плану, сообщило издание Bild. Артиста освистали за портрет украинского лидера Владимира Зеленского.

Музыкант решил показать солидарность с Украиной во время выступления. Стюарт надел желтую рубашку и синий пиджак, транслировал снятые в стране видео, а после продемонстрировал портрет Зеленского и флаг Украины. Изображение украинского лидера не понравилось многим зрителям, часть которых попыталась освистать певца. По данным Bild, такое же выступление Стюарт повторил в Берлине, но на этот раз зрители его подержали.

Ранее болельщики развернули российские флаги на матче открытия Евро между сборными Германии и Шотландии. Игра проходила в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Во время первого тайма при счете 2:0 в пользу Германии было назначено пенальти в ворота шотландцев. Во время видеоповтора нарушения защитника Шотландии Райана Портеуса с полузащитником Гюндоганом в кадр попали два российских флага. Они также были видны перед выполнением 11-метрового удара Хаверцом. На одном из флагов было написано «Белгород».