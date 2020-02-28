https://static.news.ru/photo/e5c5d48c-5a43-11ea-8fd2-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины закончило допрашивать экс-главу страны Петра Порошенко по делу о вмешательстве в деятельность судов. Беседа с правоохранительными органами продолжалась шесть часов.

Сегодня у нас было два допроса по двум делам, — добавил адвокат политика Илья Новиков.

Юрист отметил, что у его клиента интересовались возможными фактами влияния бывшего президента на процесс назначения судей, передаёт телеканал «Прямой».

ГБР также подозревает Порошенко в государственной измене при подписании им Минских соглашений. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Сам документ экс-лидер назвал спасительным для страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешний руководитель Незалежной Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после украинского ланча в Мюнхене заявил, что лично для него конфликт в Донбассе уже закончился.

Он подчеркнул, что собирается работать над тем, чтобы подобная ментальность была у всего мира — в том числе и у тех сил, от которых зависит мир на востоке Украины. Также Зеленский отметил, что собирается закончить войну в Донбассе, руководствуясь принципами международного права.