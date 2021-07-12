Порошенко назвал причину, по которой Киев хочет переименовать Украину

Заявления о переименовании страны или переходе на латиницу власти Украины делают для того, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем в государстве. Такую версию происходящего выдвинул бывший президент Украины Пётр Порошенко. Его заявление опубликовано на сайте партии «Европейская солидарность».

По мнению Порошенко, в настоящее время на Украине оппозицию пытаются уничтожить «безосновательными уголовными делами». а для населения нашли технологию отвлечения от важных событий.

Они дурачатся для вас, продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь ваше внимание. Например — а давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте ещё большой герб нарисуем, — отметил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что на самом деле власть прекрасно понимает, что делает

Они это делают, чтобы прикрыть собственные схемы, отвлечь наше с вами внимание, — заявил экс-президент.

Замалчивается актуальная повестка в стране и на большинстве украинских телеканалов, подчеркнул Порошенко.

Ранее изменить название Украины в очередной раз предложил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. Некоторое время назад он уже выступал с подобной инициативой, а также хотел по-другому назвать украинский язык.