«Попытка нокаута не удалась»: в Польше оценили стойкость экономики России Myśl Polska: Россия выдержала санкционное давление Запада

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Россия смогла выдержать санкционное давление Запада и показала устойчивость, передает «Газета.Ru» со ссылкой на обозревателя Myśl Polska Анджея Щесняка. По его мнению, попытка США и Европы «нокаутировать» российскую экономику не удалась.

Удар Запада по российской экономике был мощным и мог сбить с ног крупнейшего игрока. <...> Попытка нокаута не удалась, — отметил Щесняк.

Журналист добавил, что в подобных противостояниях всегда побеждает тот, кто «выдержит дольше всех», а не тот, кто сильнее бьет. Однако, полагает Щесняк, страны Запада уже не поменяют свою политику и продолжат вести «глобальную экономическую войну».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российского ВВП. Это заявление он сделал на фоне новости о согласовании 12-го пакета санкций в отношении Москвы. Медведев отметил, что российский ВВП вырос на 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и на 7,8% во втором.

При этом он отметил, что европейская экономика неуклонно погружается в рецессию. В Германии ВВП составляет 0,2% в годовом выражении во втором квартале и 0,3% в третьем. Во Франции это +0,5% во втором квартале, но 0,1% в третьем.