Поножовщина между женщинами произошла в центре Парижа из-за собак

https://static.news.ru/photo/8e0e8c6e-12ff-11eb-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-images.de/Global Look Press

Две женщины получили ножевые ранения в результате ссоры из-за собак в центре Парижа рядом с Эйфелевой башней.

Пострадавшая по имени Кенза рассказала агентству France-Presse, что вечером 18 октября гуляла по центру французской столицы в компании родственников и детей. Её сестра и кузина носили чадру.

Гуляли и увидели собак. Сестра попросила хозяев, двух женщин, сделать что-нибудь, чтобы собаки не приближались к детям, — сказала Кенза.

По её словам, владелицы собак в ответ назвали их «грязными арабами» и напали с ножами. Обе сестры получили травмы.

Префектура полиции подтвердила, что две женщины на Марсовом поле были ранены холодным оружием. Предполагаемые нападавшие были задержаны для проверки 20 октября.

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