Помощник главкома ВСУ погиб при взрыве подарка

Фото: vk.com/Геннадий Частяков

Геннадий Частяков

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Чистякова. Военный рассказал, что причиной смерти стала детонация одного из подарков, который майор принял в свой день рождения.

Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье, — написал Залужный.

ЧП произошло в селе Чайки Киевской области. Спикер МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «Украинской правде» сообщила, что также от взрыва пострадал сын военного. 13-летний подросток госпитализирован. Остальные члены семейства, находившиеся в тот момент дома, не пострадали. Возбуждено уголовное дело. При этом, по ее словам, причиной гибели стало неосторожное обращение с боеприпасами.

В мае замглавы Минобороны Украины Анна Маляр опровергала слухи о гибели самого Залужного. Она предполагала, что подобные заявления делаются с целью деморализовать украинскую армию и «похайпить» на громких заголовках.