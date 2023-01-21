Поляки вышли на митинг против участия страны в конфликте на Украине

Фото: Aleksander Majdanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Варшавы вышли на митинг против втягивания Польши в украинский конфликт, передает РИА Новости. Инициаторами акции выступили члены польской патриотической организации «Соотечественники — Камрады», недовольные тем, что политики и СМИ «стучатся в головы и сердца поляков с военной пропагандой».

В митинге участвовали несколько сотен человек. Они устроили шествие к памятнику королю Сигизмунду III на Королевской площади с государственными флагами и плакатами с надписями «Польша выбирает мир!» и «Кто хочет польской крови, пошел вон!». В процессе марша они скандировали: «Это не наша война!».

Организаторы акции подчеркнули, что в стране должен царить мир. По их мнению, тех, кто подталкивает поляков к участию в украинском конфликте следует привлечь к ответственности.

Ранее обозреватель Сильвия Горлицкая заявила, что польские власти намерены втянуть своих граждан в военное противостояние с Россией, что приведет к уничтожению страны. По ее мнению, Варшава является большим полигоном НАТО и возможным полем боя для оттеснения РФ на восток.

Военный эксперт Александр Бартош отметил, что польские наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ пришли на Украине вовсе не для поддержки Украины, а чтобы вернуть свои территории. Он добавил, что польские СМИ уже начали демонстрировать карты, на которых Львов является частью Польши.