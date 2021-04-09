Польский город лишится миллионов долларов из-за запрета ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/76a28d0c-9aac-11eb-b371-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти польского города Красник объявили его свободным от ЛГБТ-сообщества в угоду консервативно настроенной части населения. В результате ему грозят серьёзные убытки из-за потери крупных зарубежных инвестиций.

Резолюция, касающаяся ЛГБТ сообщества, была принята в мае 2019 года. Теперь администрация обсуждает вопрос её отмены.

Мы стали посмешищем для Европы, и больше всего пострадали граждане, а не местные политики, — цитирует The New York Times мэра гороода Войцеха Вилка.

По его словам, резолюция стала причиной разрыва партнёрских отношений с одним из французских городов. Кроме того, Красник рискует потерять $10 млн, которые ему обещали предоставить власти Норвегии в качестве финансирования различных проектов.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз ввёл санкции против представителей российских властей за преследование представителей ЛГБТ в Чечне. Под ограничения попали заместитель главы правительства республики Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев. По информации ЕС, отряд «Терек» и его командир Висмурадов несут ответственность за пытки, произвольные аресты и внесудебные казни. Катаева обвиняют в курировании преследования представителей ЛГБТ в Чечне, а также в пытках и казнях задержанных.