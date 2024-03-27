Польский генерал уничтожен на Украине? Что известно, где погиб Адам Марчак

Фото: NATO

Бригадный генерал Адам Марчак «внезапно скончался в нерабочее время», сообщили СМИ в Польше. Почему возникли подозрения, что он мог погибнуть в результате российского удара на Украине, кто он такой?

Что известно о смерти генерала Марчака

Оперативное командование Войска Польского сообщило, что «неожиданная смерть генерала произошла по естественным причинам в свободное от службы время». Марчак якобы скончался 26 марта.

За несколько часов до заявления польского командования, удар российского «Искандера», предположительно, поразил подземный шестиэтажный штаб ВСУ в районе города Часов Яр. Как сообщает Telegram-канал «Дневник Десантника», Марчак мог там находиться с другими офицерами стран НАТО.

«Остальных раненных, которых противнику удалось вытащить, переправили в Польшу», — пишет «Дневник Десантника».

Канал «Треугольник ЛНР» показал точное место расположения подземного бункера в лесу к юго-востоку от города Часов Яр. На спутниковых снимках в этом районе видны посадочные площадки для вертолетов, огороженные территории глубоко в лесу, а также въезд в подземный бункер.

Фото: МО РФ Ракетный комплекс «Искандер»

Telegram-канал «Милитарист» усомнился в том, что командир 25-й бригады воздушной кавалерии Войска Польского погиб при ударе под Часовым Яром, поскольку сообщение о смерти Марчака появилось ранее днем.

«Марчак, вероятно, погиб в результате одного из крупных ударов в Одессе, Львове или Киеве. Возможно, он погиб во время предыдущих ударов по Харькову или другим объектам, но слухов, подтверждающих смерть кого-то важного, не распространялось. Это известие о смерти, вероятно, связано с уничтожением крупных группировок личного состава НАТО в Киеве, Одессе и Львове, а возможно, оно было вызвано нападением в другом месте», — считает «Милитарист».

Кто такой генерал Марчак

Как пишет военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonel Cassad, генерал Адам Мрачак «ранее командовал польскими оккупационными силами в Афганистане, а также в Боснии».

На сайте Европейского корпуса, в котором работал генерал, сообщается, что Мрачак работал в командовании Сил специальных операций Польши с 2011 по 2017 год. После этого он получил под свое командование 25-ю бригаду Воздушной кавалерии в городе Томашов-Мазовецкий. В 2020 году он был назначен командующим дивизией разведки и РЭБ в Генштабе польской армии. Он действительно занимал высокие посты в зарубежных силах НАТО в Боснии и Герцеговине (2005) и Афганистане (2009, 2015-2017), где был главой генштаба компонента Сил специальных операций НАТО.

Фото: John Goodman/ZUMAPRESS/Global Look Press Польские военные в Афганистане

Сколько польских наемников погибло на Украине

Как пишет Telegram-канал «ИЗНАНКА», в марте 2024 года Польша признала гибель пяти военнослужащих, в том числе двух саперов 25 марта, спецназовца 26 марта, и двух солдат на полигоне 5 марта. На все эти дни происходили массированные удары ВС РФ по объектам на Украине.

Точное количество наемников из Польши, уничтоженных в ходе боевых действий на Украине, остается неизвестным. В августе 2023 года польский еженедельник Mysl Polska заявил, что погибло уже более 10 тысяч польских военнослужащих и резервистов, которые числились как «добровольцы ВСУ».

Минобороны РФ 14 марта 2024 года привело более скромные цифры: в ходе боевых действий общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387, при подтверждено уничтожение 5962 из них.

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