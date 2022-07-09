Польские футбольные фанаты провели антиукраинскую акцию во время матча УЕФА

Фото: Szymon Gorski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольные фанаты клуба «Погонь» из Щецина устроили антиукраинскую акцию во время матча Лиги конференций УЕФА против «Рейкьявика» из Исландии, написал политолог Матеуш Пискорский в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографию, на которой видно, что болельщики вывесили баннер с надписью «Волынь 1943. Помним!». По словам политолога, украинские СМИ очень сильно возмутились таким поступком поляков, предположив, что это «российская провокация».

Пискорский категорически отверг эти домыслы, отметив, что поляки имеют право на свою историческую память. Политолог напомнил, что жертвами Волынской резни становились не только жители Польши, но и представители других национальностей, среди которых были и украинцы.

Осуждение нас за напоминание об этом свидетельствует лишь об авторах голосов возмущения. Это необандеровцы, восхваляющие или отрицающие, — подчеркнул Пискорский.

Трактовка событий в Волыни до сих пор остается одним из острых вопросов в отношениях поляков и украинцев. В 2016 году в Польше было принято постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, который совершили украинские формирования против польских жителей. Верховная рада опубликовала заявление, которое осуждает решение польского сейма признать Волынскую резню геноцидом.

Ранее Пискорский отметил, что НАТО не станет помогать Польше, если она без согласия Альянса введет свои войска на территорию Украины и окажется в состоянии войны с Россией. Он пояснил, что идею польских властей об отправке военных на Украину под прикрытием миротворческой миссии раскритиковали даже ближайшие союзники Варшавы.