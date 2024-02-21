Польские фермеры принесли плакаты с Путиным на акцию у границы Украины Zet: польские фермеры выставили пророссийские плакаты на украинской границе

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие польские фермеры на границе с Украиной использовали пророссийские транспаранты, а также плакаты против Киева и Брюсселя, сообщает Zet. При этом на некоторых баннерах изображен президент России Владимир Путин.

На одном из тракторов, участвующих в акции, уточняет издание, прикреплен баннер с призывом к Путину. Участник митинга просит «навести порядок с Украиной, с Брюсселем и с нашими властями».

Ранее польские аграрии заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах, акции идут уже несколько месяцев. Фермеры продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Один из плакатов протестующих гласил, что без них европейцы останутся без еды, алкоголя и одежды. Возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты польских фермеров на границе с Украиной, говорится в опубликованном в Telegram-канале главы государства видеообращении. Ситуацию с блокировкой украинского экспорта политик назвал «издевательской».