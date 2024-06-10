Польша утвердила создание буферной зоны на границе с Белоруссией

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Власти Польши утвердили постановление о возвращении буферной зоны на границе с Белоруссией, заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Дональд Туск. По его словам, она появится на нескольких участках границы между государствами, передает ТАСС.

Мы утвердили постановление о специальной зоне на границе с Белоруссией, — заявил польский премьер-министр.

Как отметил Туск, общая протяженность буферной зоны на границе с Белоруссией составит несколько десятков километров. Ее глубина будет от 200 метров до двух километров в зависимости от участка.

Ранее Туск подписал распоряжение о продлении срока действия особых режимов повышенного уровня террористической и кибернетической угроз на территории Польши. Кроме того, власти продлили режим обеспечения безопасности энергоинфраструктуры за пределами республики.

Также ранее Польское агентство печати объяснило повторную публикацию информации о мобилизации 200 тысяч человек в стране. По словам главы канцелярии премьер-министра республики Яна Грабеца, такие материалы являются ложными. Вице-премьер, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский связал это с кибератакой.