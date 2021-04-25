Польша срочно созвала встречу Вышеградской группы из-за «агрессии» России

https://static.news.ru/photo/8c0d81b4-a665-11eb-b11f-96000091f725_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно инициировал созыв совещания глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). Тема обсуждения — российский вопрос. Об этом говорится в сообщении Центра информации правительства, которое цитирует РИА Новости.

Переговоры будут проведены в формате видеосвязи. В Центре информации заявили, что цель совещания заключается в обсуждении ситуации на фоне российской «агрессии». Также главы правительств Вышеградской группы обсудят чешско-российские отношения и поддержку действий, предпринимаемых Прагой.

Прежде главы МИД стран Вышеградской группы поддержали высылку российских дипломатов.

Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. Якобы взрыв устроили два россиянина: Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не предоставлено. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва ответила зеркально и выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

Президент Чехии Милош Земан 25 апреля во время телеобращения сказал, что неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице. Политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет.