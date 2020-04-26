Польша продлила запрет на движение международных поездов

Правительство Польши продлило ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом. Власти решили не возобновлять движение международных поездов.
Кроме того, прибывающие в страну люди всё ещё должны оставаться на двухнедельный карантин. Меры будут действовать до особого распоряжения: конкретной даты окончания запретов нет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что семь миллионов масок, закупленных польской корпорацией KGHM на государственные деньги в Китае, имеют поддельные сертификаты качества.
На опубликованном в соцсетях документе стоит знак CE, якобы подтверждённый итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM). В начале апреля ECM заявила, что не выдаёт сертификаты качества, так как не является уполномоченной в области средств индивидуальной защиты.
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