Польша продлила запрет на движение международных поездов

https://static.news.ru/photo/b3eed974-5686-11ea-b834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com

Правительство Польши продлило ограничительные меры, принятые в связи с коронавирусом. Власти решили не возобновлять движение международных поездов.

Кроме того, прибывающие в страну люди всё ещё должны оставаться на двухнедельный карантин. Меры будут действовать до особого распоряжения: конкретной даты окончания запретов нет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семь миллионов масок, закупленных польской корпорацией KGHM на государственные деньги в Китае, имеют поддельные сертификаты качества.

На опубликованном в соцсетях документе стоит знак CE, якобы подтверждённый итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM). В начале апреля ECM заявила, что не выдаёт сертификаты качества, так как не является уполномоченной в области средств индивидуальной защиты.