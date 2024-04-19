Польша подняла в небо авиацию из-за «активности России»

Фото: IMAGO/BjÃƒÂrn Trotzki/Global Look Press

Оперативное командование польских ВС сообщает в соцсети Twitter (X) о поднятии в небо авиации по причине «интенсивных» действий России. В публикации утверждается, что активность дальней авиации ВС России этой ночью, 19 апреля, «связана с ударами по объектам на территории Украины». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В воздушном пространстве [Польши] начали работать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны, — говорится в сообщении.

В марте оперативное командование Польши заявило, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны. По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

В декабре в польской армии заявили, что в утренние часы в воздушное пространство страны со стороны Украины вошел «воздушный объект», который сопровождался ПВО, после чего исчез с радаров. В тот же день начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской, но не привел никаких доказательств.