Польша откроет границы для россиян

https://static.news.ru/photo/fc3bd134-e473-11ea-b0f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Совет министров Польши принял решение внести в список стран, гражданам которых разрешён въезд в страну, Россию, Китай, Габон, Сербию, Сингапур и Сан-Томе и Принсипи.

При этом в список стран не войдут Аруба, Албания, Белиз, Бельгия, Венесуэла, Виргинские острова США и Фарерские острова, Гуам, Гибралтар, Гамбия, Индия, Испания, Ливан, Ливия, Мальта, Монако, Намибия, Пуэрто-Рико, Парагвай, Румыния, Сан-Марино, Синт-Мартен, Теркс и Кайкос, Французская Полинезия, Филиппины.

Об этом сообщает Польское агентство печати.

Так, Польша запретила въезд для граждан 63 государств.

Россия с 1 августа 2020 года возобновила авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Решение о закрытии границ и запрета на перелёты было принято в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии составил список стран, граждане которых могут въехать в страну. В перечень попала и Россия.