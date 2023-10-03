Польша не захотела продлевать соцпомощь украинцам на 2024 год

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Представитель правительства Польши Петр Мюллер выразил надежду, что социальная помощь украинским гражданам не будет продлена на 2024 год. По его словам, которые приводит РИА Новости, принятые меры носят временный характер.

Будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости.... Вопрос о дополнительных, временных льготах, надеюсь, будет закрыт, — заявил Мюллер.

Пресс-секретарь польского правительства также сообщил, что в ближайшие месяцы отношения Варшавы и Киева могут быть «сложными», но это не означает, что они будут «плохими». Тем не менее, Польша не намерена оправдывать экономические ожидания Украины в связи с эмбарго на поставки зерна, поскольку у республики есть свои интересы в том числе в области сельского хозяйства, подчеркнул Мюллер.

После начала СВО власти Польши предоставили беженцам с Украины ряд привилегий, в том числе по трудоустройству и оплате жилья, обеспечили социальными выплатами, бесплатным медицинским обслуживанием и автомобильным страхованием.

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву потребуются «титанические усилия», чтобы восстановить прежний уровень отношений. По словам дипломата, если украинская сторона захочет, она точно найдет выход из ситуации.