Польша не станет отворачиваться от Украины из-за зернового скандала Качиньский: Польша продолжит поддерживать Украину даже после зернового скандала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша продолжит поддерживать Украину в ее вооруженном противостоянии с Россией, заявил председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский, выступая 20 сентября перед избирателями. По его словам, зерновой скандал не повлиял на отношение Варшавы к ситуации, передает РИА Новости.

Помните, господа, что это неприятное, ненужное столкновение, которое сейчас наступило, ничего не меняет, если речь идет о нашем отношении к войне на Украине. Мы будем поддерживать (Украину. — NEWS.ru) до победы, — заявил Качиньский.

Ранее Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз украинского зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. Соответствующее решение было принято несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать ограничения.

После этого киевские власти обратились во Всемирную торговую организацию с исками против названных государств. Разбирательства будут проводиться несмотря на то, что длительное время Польша, Словакия и Венгрия оказывали Киеву военную помощь.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал шаг Украины смешным. По его словам, Киев жалуется на Варшаву лишь за то, что она защищает интересы своих фермеров.