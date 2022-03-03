Польша начала процесс изъятия российской недвижимости

Власти Польши намерены изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики. Поляки претендуют, в частности, на здание школы и пустующее помещение, требующее ремонта.

МИД обратился в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского 100, и Келецкая 45, — сообщило внешнеполитическое ведомство.

По имеющимся данным, по первому адресу находится здание, в котором раньше проживали российские дипломаты. Сейчас оно не заселено и требует ремонта. По второму адресу располагается школа.

В МИД сообщили, что польские суды окончательно постановили вернуть эти помещения «законному владельцу» — Государственному казначейству.

Как сообщил заместитель главы МИД республики Марчин Пшидач, в изъятых зданиях планируется разместить беженцев с Украины.

По словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, Москва будет разбираться с правовыми аспектами требований. Необходимо выяснить, на основании каких документов и какие именно процедуры Польша планирует проводить. Он подтвердил, что здание на улице Собеского пустует, однако со школой ситуация «совсем другая».

Россия использует несколько объектов недвижимости в Польше. Ряд из них находится в собственности, другие используются на основании соглашений. При этом Варшава полагает, что на несколько зданий в стране Москва не имеет необходимых договоров.