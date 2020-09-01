Польша исключила РФ из списка запрещённых для полётов стран из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/188d1338-ec40-11ea-b438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Польши подготовило новый список из 44 государств, с которыми временно запрещено авиационное сообщение из-за пандемии коронавируса. Россия и Китай были исключены из этого списка.

Польша не будет принимать самолёты из Бразилии, Израиля, Гибралтара, Намибии, Ливии, Ливана, Парагвая, Румынии, США, Македонии, Индии, Казахстана, Мальты, Армении и Испании. Постановление правительства страны будет действовать со 2 по 15 сентября. Исключения составят самолёты, которым по распоряжению премьер-министра республики будет разрешены рейсы. Также постановление не будет касаться военных полётов, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что правительство России рассматривает возможность возобновить авиасообщение с Венгрией, Францией, Кипром, Мальтой, Египтом (только Каир), Иорданией и Китаем (только Шанхай). Такая возможность прорабатывалась во время заседания оперативного штаба 18 августа. В нём принимали участие представители Росавиации и Роспотребнадзора.