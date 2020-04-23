Политолог: Зеленский вернул Саакашвили в политику ради рейтингов

https://static.news.ru/photo/2f5ad0fe-3afd-11ea-a9bf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/ Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Одессы Михаила Саакашвили вице-премьером ради поднятия своих стремительно падающих рейтингов. Такого мнения придерживается израильский политолог Соломон Манн.

Эксперт отметил, что сам не верит в реформы Саакашвили ни в Грузии, ни на Украине. Однако у Зеленского есть шансы удержать свою популярность в народе ещё на год, если он направит «реформаторский зуд» экс-губернатора в нужное русло.

В частности, Саакашвили может быть полезен в вопросе войны с олигархами и их «посадок». По мнению Манна, для уменьшения беспорядка в стране достаточно будет посадить в тюрьму даже на короткие сроки олигархов, вмешивающихся в политику, а также экс-президента Петра Порошенко и его сторонников.

Кроме того, политолог считает, что Саакашвили можно доверить реформы арбитража и решение ещё ряда вопросов, сообщает «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что Саакашвили назвал Украину не готовой к экономическому кризису, который случится на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. По его словам, страну ожидает «цунами» из-за отсутствия финансовых резервов.