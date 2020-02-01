https://static.news.ru/photo/fcc06c6a-44d6-11ea-b2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Cliff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Александр Мухин прокомментировал выход Великобритании из Европейского союза.

По его мнению, это событие является трагедией для Соединённого Королевства, так как изначально Brexit «задумывался как шантаж Евросоюза с целью выговаривания более выгодных условий» для страны.

Эксперт отметил, что во время переходного периода британской стороне предстоит перезаключить ряд различных соглашений.

Судя по настроениям в команде Бориса Джонсона, он готов эти соглашения не заключать, что повлечёт серьёзные экономические последствия для Британии и одновременно поставит её на грань распада, — считает Мухин.

Он добавил, что сейчас Шотландия серьёзно рассматривает вопрос о выходе из состава Великобритании, которая может превратиться «в старую добрую Англию», передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова сообщила, что прямое влияние Brexit на экономику России, скорее всего, окажется небольшим. По её словам, Москва слабо связана с Лондоном и в области торговли, и в области финансов.