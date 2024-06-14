Политолог указал на серьезные противоречия между фон дер Ляйен и Мишелем Политолог Подлесный: фон дер Ляйен и Мишель находятся в противостоянии два года

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на неофициальном ужине руководителей стран Евросоюза из-за противостояния с главой Евросовета Шарлем Мишелем, заявил в беседе с «360» политолог Геннадий Подлесный. Он добавил, что конфликт между еврочиновниками идет не менее двух лет.

Это далеко не цирк. Противостояние идет, и идет как минимум в течение двух лет уже. <...> Ей 66 лет, а ее оппоненту Шарлю Мишелю — 49. Поэтому он моложе, энергичнее и по своему статусу выше, чем фон дер Ляйен, — напомнил Подлесный.

Политолог обратил внимание на то, что Мишель сейчас считается старшим чиновником в Евросоюзе, в то время как ЕК является только исполнительным органом. При этом фон дер Ляйен в какой-то момент перестала согласовывать свои действия с ЕС. Такая ситуация, по мнению Подлесного, не устраивает председателя ЕС и других чиновников.

Согласно имеющимся данным, руководители стран Евросоюза намерены обсудить на предстоящем ужине кандидатуры на ключевые посты во властных структурах. При этом Шарль Мишель предлагал исключить фон дер Ляйен из списка участников, чтобы помешать ей занять пост главы ЕК во второй раз.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков ранее назвал ложью слова фон дер Ляйен о готовности Евросоюза принять Украину в объединение. Политик напомнил, что Киев не смог выполнить ни одного пункта из списка требований для кандидатов.