Политолог развеял миф о поддерживающей Россию стране Политолог Макаркин: Венгрия голосует за подавляющее число санкций против России

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

Виктор Орбан

В России складывается впечатление, что Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане полностью поддерживает Москву, но это не так, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Эксперт подчеркнул, что Будапешт голосует за подавляющее большинство антироссийских санкций.

У нас складывается впечатление, что Венгрия при Орбане чуть ли не пророссийская страна в Евросоюзе. На самом деле все значительно сложнее. Венгрия голосует за подавляющее число санкций в отношении России, — пояснил политолог.

По словам Макаркина, есть отдельные сферы, где Венгрия действительно делает для России исключения. Но, как уточнил эксперт, таких отраслей не так много: они связаны либо с венгерской экономикой, либо с идеологическими факторами. Так, напомнил политолог, Венгрия выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла.

Но если брать количество введенных санкций, то процент их блокировок не такой большой. За подавляющее большинство Венгрия голосует. Равно как Венгрия была недовольна, что Украина получит статус кандидата в Евросоюз, но в конце концов уступала после торга, получая дополнительные преференции от Евросоюза, — заключил Макаркин.

Венгрия ранее вступила в права на председательство в Совете Европейского союза. Ее полномочия продлятся шесть месяцев — до конца 2024 года. До нее в ЕС председательствовала Бельгия, а после Венгрии Совет возглавит Польша.