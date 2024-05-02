Политолог рассказал о поддержке Латвией ударов по России Политолог Семеновский: Латвия провоцирует заявлениями о поддержке ударов по РФ

Фото: МО Украины

Латвия провоцирует своими заявлениями о поддержке ударов Украины по России, считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский. Как он отметил в беседе с Пятым каналом, страны Прибалтики являются заложниками интересов США.

Последнее заявление о поддержке ударов в сторону России — это очередной провокационный жест, который делает, условно говоря, латвийское государство заложником больших геополитических интересов Соединенных Штатов, — объяснил политолог.

Глава МИД Латвии во время визита в Киев заявила, что несколько государств якобы одобрили Украине нанесение ударов по территории России западным оружием, добавил эксперт. Кроме того, сейчас в странах Прибалтики крайне антироссийский настрой, например, парламент Латвии хочет запретить изучение русского языка как второго иностранного. Политолог подчеркнул, что страны Балтии хотят опустить железный занавес против России из-за риторики США.

Страны Прибалтики выступают наиболее острым наконечником продвижения риторики США на площадке Евросоюза в отношении России, — отметил Семеновский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Латвии должен огласить список стран, которые передали Украине различные вооружения, разрешив при этом наносить удары по объектам на территории России. Дипломат добавила, что перечень данных государств развеет сомнения в правдивости заявления внешнеполитического ведомства страны.