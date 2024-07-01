Политолог предсказал судьбу Макрона после краха на парламентских выборах Политолог Кортунов: Макрон может подать в отставку при провале во втором туре

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон может подать в отставку, если его партия потерпит крах во втором туре парламентских выборов, считает политолог Андрей Кортунов. В беседе с NEWS.ru эксперт предположил, что также французский лидер может выбрать разделенное правление. В таком случае, уточнил он, премьер-министр будет представлять другие политические силы.

Первый вариант — разделенное правление. Тогда премьер-министр будет представлять одни политические силы, а президент другие. Здесь неизбежны многочисленные конфликты, особенно по вопросам бюджета и законодательства. Второй вариант — Макрон подает в отставку, — пояснил политолог.

Эксперт считает, что Макрон вряд ли выберет отставку. В связи с этим, по мнению Кортунова, следующие два года до очередных выборов президента будут для Франции сложными. Политолог добавил, что правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен вряд ли поддержит Макрона. То же самое, по его словам, касается и «Нового народного фронта», во главе которого стоит Жан-Люк Меланшон.

Если [Макрона] поддержат, то будут требовать очень серьезного изменения курса, на что Макрон пойти не может. Теоретически Макрон сможет создать коалиционное правительство, но шансы на это очень низкие, — заключил Кортунов.

В Сети ранее появились кадры с митингов, вспыхнувших во Франции после оглашения результатов первого тура парламентских выборов. Противники ультраправой партии «Национальное объединение», которая получила большинство, громили магазины и кафе, переворачивали и поджигали мусорные баки. Беспорядки сопровождались столкновениями с полицейскими.