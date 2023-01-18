Политолог предрекла взрыв протестов в странах ЕС из-за Украины Политолог Митина предрекла взрыв протестов в странах ЕС из-за снабжения ВСУ оружием

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Cтолкновения в центре Рима

Страны Евросоюза переживают волну экономических и политических кризисов, на фоне которых могут начаться протесты, считает политолог Дарья Митина. Специалист предрекла волну протестных активностей в Италии, Франции и Германии из-за снабжения ВСУ оружием. По словам политолога, митинги уже проходят в Германии и Италии, в них участвуют сотни тысяч человек, пишет «ПолитЭксперт».

Профсоюзы выступили категорически против отправки оружия на Украину, — объяснила эксперт.

Митина считает, что в 2020 году волну митингов в Европе на несколько лет купировала пандемия коронавирусной инфекции. Новый вирус защитил страны Евросоюза от крупных протестных движений, заявила политолог. Так, например, сейчас во Франции возобновляются протесты «желтых жилетов».

Отряхнувшись от ковидного сна, во Франции опять возобновляется движение желтых жилетов. Оно очень активизировалось в конце 2018 года, и если бы не ковид, то судьба Макрона висела бы на волоске, — уточнила Митина.

Ранее в Берлине прошла массовая акция протеста против антироссийской политики. В ходе акции прозвучали лозунги в поддержку России, протестующие принесли флаг ДНР. На протест вышли несколько тысяч человек.