Назван политик, потерпевший самый громкий провал на выборах в Европарламент Эксперт Трухачев: самый громкий провал на выборах в ЕП потерпел премьер Бельгии

Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Де Кроо

На прошедших выборах в Европарламент проиграли правящие партии не только Германии и Франции, но также Бельгии и Чехии, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. По его словам, сильнейший провал — у бельгийского премьер-министра Александра Де Кроо, который вынужден был подать в отставку из-за поражения своей партии.

В Бельгии антиэмигрантские сепаратистские партии, выступающие против вооружения Украины и за выход района Фландрии из состава Бельгии, получили больше половины голосов. При этом канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в отставку не подавали, хотя они тоже проиграли, — отметил эксперт.

По его мнению, досрочные выборы в национальный парламент должны быть назначены и в Чехии, а премьер-министр страны Петр Фиала должен покинуть пост.

Это политик, безудержно вооружавший Украину, отдавший ей 60% чешских вооружений. И он получил всего 22% голосов, в то время как выступающие против вооружения Киева чешские партии получили больше половины голосов, — объяснил Трухачев.

Макрон после провала уже назначил внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. Доцент РГГУ уверен, что на них президент рассчитывает на «антифашистскую мобилизацию» против Марин Ле Пен и ее «Национального объединения», которое на выборах в ЕП получило в два раза больше голосов, чем правящее «Возрождение».

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Макрону и Шольцу следовало бы подать в отставку после выборов в Европарламент. По его словам, итоги избирательного процесса стали результатом неумелых действий европейских лидеров.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала поражение лидеров Германии и Франции заслуженным. Она отметила, что такой результат подтверждает их несостоятельность как национальных лидеров.