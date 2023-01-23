Политолог оценил шансы получения ВСУ ракет ATACMS Политолог Журавлев назвал поставку американских ядерных ракет ATACMS ВСУ блефом

Политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что США решатся поставлять Украине ядерные ракеты ATACMS. В беседе с «360» он назвал блефом информацию о планах передать ВСУ ядерное вооружение. Эксперт напомнил, что для США важным аспектом при поставке оружия является ответственность за подобные действия, а поставка ATACMS может создать дипломатические проблемы.

Все эти заявления о ракетах могут быть блефом, потому что они всерьез боятся прямого ядерного противостояния, — отметил политолог.

По словам Журавлева, согласно международному праву, иностранное вооружение не может использоваться без согласия страны-производителя. Для этого на Западе применяется «подменная система», отметил эксперт: американцы передают вооружение Германии, а та, в свою очередь, направляет поставки в Восточную Европу.

Если бы не это, они бы уже завалили Украину оружием под завязку. Но факт необходимости такого согласия создает для них дипломатические проблемы в случае поставок ракет ATACMS, — уточнил политолог.

В свою очередь полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что передача ATACMS создаст дополнительные противоречия между США и Россией на фоне договора о нераспространении ракетных технологий. По мнению военного эксперта, даже в случае, если ядерные ракеты все же будут поставляться ВСУ, соотношение сил в зоне СВО на Украине не изменится, так как российские ПВО способны уничтожить эти ракеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что США поставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS в 2023 году. Он отметил, что поставляться также будут танки и беспилотники.