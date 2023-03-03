Политолог объяснил решение Сербии поставить оружие Киеву Политолог Гуреев: Сербия могла решиться на поставки оружия Киеву из-за давления Запада

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Архивное фото. Военнослужащие ВСУ разгружают боеприпасы из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»

Сербия действительно могла оказать военную поддержку ВСУ, ведь президент страны Александр Вучич все больше работает в западном поле, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Данила Гуреев. По его словам, сербского лидера можно понять, поскольку Запад оказывает на его государство мощное давление. Эксперт напомнил, что Сербия находится в окружении стран НАТО.

Вучич в настоящее время все больше работает в западном поле. Официальной информации о том, что Сербия поставляла оружие Украине нет, но предположить, что Вучич на это пошел, очень даже можно, — считает Гуреев.

Политолог отметил, что президент Вучич и его правительство пытаются усидеть «на двух, а то и трех стульях». При этом сербский народ был и остается на стороне России, уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что Сербия могла тайно передать Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». Белград осуществил поставки с помощью Турции и Словакии, пишет издание.

Представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что Москва запросила у Белграда официальную позицию по вопросу поставок Украине сербских боеприпасов. Она подчеркнула, что после этого российская сторона сделает выводы, так как тема передачи вооружений Киеву крайне важна для отношений двух стран.