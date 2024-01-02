Политолог объяснил, почему Зеленский усилил ракетные удары по России Эксперт Перенджиев: Зеленский усилил удары по РФ из мести за успех в СВО

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины усилили ракетные удары по России, поскольку их верховный главнокомандующий Владимир Зеленский хочет отомстить Москве за ее успехи на фронте, а также за присоединение новых регионов, которые когда-то входили в состав Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Также, по его словам, украинский лидер и западные политики в ярости от того, что РФ продолжает развиваться, несмотря на ведение боевых действий и мощное санкционное давление.

Удары наносятся по причине мести за успехи России на фронте, то, что Россия присоединила себе новые территории, которые когда-то входили в состав Украины. Россия методично, спокойно, вполне грамотно переламывает эту силу, не только Украину, но и НАТО. Ярость Зеленского и западных политиков заключается в том, что несмотря на ведение боевых действий и мощное санкционное давление, Россия развивается. Страна лишь частично использует свои ресурсы в зоне СВО. А Украина истощила ресурсы и фактически находится на полном финансировании Запада, — отметил военный политолог.

Перенджиев считает, что Запад вынужден признать, что содержит Киев, «а это влетает в копеечку». При этом, как считает эксперт, развитие ведущих стран Европы, в том числе Великобритании, а также США, в которых намечается экономический и социальный кризис, замедлилось.

Все это указывает на огромную ненависть к России. В этой злобе они предпринимают действия террористического характера. Это то, что они могут. То, что они могут, они и делают. ВСУ ведут террористическую войну против России, а значит других сил где-то противостоять нет. В военном и экономическом отношении не могут нас одолеть, а терроризмом пытаются запугать людей. Они хотят, чтобы наши граждане стали протестовать против собственной власти. Этого они добиваются — расшатать устойчивость российского общества, — заключил Перенджиев.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что атака ВСУ на Белгород является «агонией режима» и паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости. По его мнению, таким образом киевские власти пытаются переключить внимание со своей провальной военной кампании, при этом молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в российском городе.