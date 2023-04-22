Политолог объяснил, почему весь восток Германии против русофобии Политолог Сергиенко: в восточной Германии сильны антифашисткие настроения

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Начало сноса Берлинской стены у Бранденбургских ворот, Берлин, Германия, Европа

В восточной Германии сильны антифашистские настроения из-за проводимой здесь СССР после Второй мировой войны денацификации, заявил NEWS.ru политолог Владимир Сергиенко. Он считает, что Германская Народная Республика (ГДР), которая возникла на востоке страны, была антифашистским государством, где помнят о роли Советского Союза в победе над нацизмом. В следствии этого, продолжает эксперт, жители региона прекрасно знают историю Степана Бандеры, карательных отрядов СС и СССР и поэтому, там не приветствуют русофобию.

Они прекрасно знают о передергивании истории про Бандеру, про легионы СС. Антифашистское воспитание ГДР живо, не потому что ГДР сама по себе была, а то это можно интерпретировать, что людей зомбировали социализмом. ГДР была антифашистским государством, которое, из-за предательства Горбачева, аннексировала ФРГ. Простые немцы, особенно на востоке Германии не приветствуют русофобию, — сказал эксперт.

Сергиенко отметил, что денацификация ФРГ отличалась от подобных процессов в ГДР. По его словам, в ФРГ приветствовали нацистов на госслужбе, если они нужны были США. В ГДР же полностью отказывались от работы с людьми с фашистским прошлым. Политолог добавляет, что жители восточной Германии помнят, что русские «просто не делали гадостей».

Ранее в МИД России заявили, что Германия выслала из страны 20 российских дипломатов. Ведомство осудило действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в ведомстве отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в МИД.