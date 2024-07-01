Политолог объяснил, почему Макрон потерпел катастрофу на выборах во Франции Политолог Кортунов: Макрон не представляет большинство французских избирателей

Фото: Sean Kilpatrick/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Провал партии президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре парламентских выборов связан в первую очередь с тем, что политик не представляет большинство французских избирателей, уверен политолог Андрей Кортунов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что какие-то изменения в политической программе могут появиться ко второму туру.

Результаты говорят о том, что такая стратегия не оправдалась. Какие-то изменения могут появиться во втором туре, но в целом ясно, что Макрон не представляет большинство французских избирателей. С этим придется считаться, — выразил мнение политолог.

Кортунов считает, что результатам первого тура удивляться не стоит. Он напомнил, что недавно прошли выборы в Европейский парламент, которые также показали усиление правых партий во Франции. Эксперт отметил, что выборы в Национальное собрание были попыткой сломать данную тенденцию.

Выборы в Национальное собрание были попыткой переломить эту тенденцию. Были разные спекуляции, что французы на внутренних выборах могут проголосовать по-другому, что Макрону удастся получить больше голосов. Говорили о специфике голосования летом, в отпускной сезон, — добавил Кортунов.

Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции получила 33,4% голосов. Вторым стал левый «Новый народный фронт» с результатом 27,98% голосов. Коалиция Макрона набрала 20,76% голосов и заняла третье место.